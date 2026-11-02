Fuerte choque en carretera a Juárez deja 3 lesionados y cuantiosos daños

A la altura de kilómetro 23 de la carretera de Chihuahua Juárez justo enfrente de una gasolinera ocurrió un aparatoso choque que dejó a 3 personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Mazda 6 de color guinda intentó cruzar la carretera federal desde la gasolinera para incorporarse hacia el sur, esto sin la debida precaución por lo cual provoca que el conductor de un vehículo Chevrolet Beat de color azul que circulaba sobre la carretera en sentido de sur a norte lo impactará de frente en el costado del vehículo Mazda en cuál salsa salió proyectado hacia el carril contrario.

Se reportan al menos tres personas lesionadas, mismas que fueron llevadas a un hospital a bordo de una ambulancia en tanto del accidente se hicieron cargo elementos de la Guardia Nacional.