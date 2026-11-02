Día de Muertos dejará 20 millones de pesos en derrama económica; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos se espera una derrama económica de 20 millones de pesos en la ciudad.

El sector más beneficiado es florerías, puestos, coronas, disfraces y más, por lo cual ha sido un gran movimiento económico a pesar de que se vea poca actividad en otros sectores.

“Las personas andan en los panteones en los puestos de ahí que son de comida que se benefician por otro lado otros negocios afectados y sabemos que es una tradición y respetamos las tradiciones.

En este sentido el líder del comercio formal destacó que se espera una derrama económica del 20 millones de pesos en panteones y diferentes lugares comerciales, a pesar de que la cantidad parece poca, no es ya que se dará una actividad en el comercio en lo general.