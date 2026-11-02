Restablecen servicio de agua tras reparar válvula y conector: René Chavira

El alcalde de Chihuahua, René Chavira, informó que el servicio de agua potable quedó completamente restablecido durante la tarde del sábado, luego de los trabajos de reparación de una válvula y un conector que ocasionaron afectaciones en el suministro durante el pasado fin de semana.

El edil explicó que las labores se realizaron de manera coordinada entre personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Dirección de Obras Públicas del Municipio, luego del reporte recibido sobre las fallas en la infraestructura.

Detalló que, una vez concluidas las reparaciones, el suministro comenzó a normalizarse durante el sábado y para la tarde de ese día el servicio se encontraba completamente restablecido, sin que se registraran mayores problemas o afectaciones adicionales.

Chavira reconoció el trabajo del personal de ambas dependencias, a quienes agradeció la coordinación y respuesta para atender la situación y resolver el desperfecto en el menor tiempo posible.