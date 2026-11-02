UACH honra las tradiciones de Día de Muertos con un tributo a los guardianes del Mictlán

​En el marco de las festividades del Día de Muertos, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso con el rescate de nuestras tradiciones mexicanas mediante expresiones artísticas que conectan la identidad universitaria con la riqueza cultural del país.

​Al caer la tarde, mientras el aroma a cempasúchil evoca el recuerdo de quienes se han adelantado, los altares y las representaciones cobran vida. En esta ocasión, la Facultad de Artes rindió un homenaje a los tzinacantli, los murciélagos guardianes del Mictlán y protectores de las almas en el inframundo.

​Según las tradiciones ancestrales, estos mensajeros devoran la luz para permitir que las almas alcancen la paz eterna y las protegen en el Temiminalóyan, el sexto nivel del inframundo. Reconociendo su valor cultural y su importancia en el equilibrio natural, estudiantes y maestros acudieron hasta el corazón de Aquiles Serdán para presentar sus ofrendas entre acordes de guitarra y sotol.

​El vuelo de millones de murciélagos sirvió de marco para una danza ritual en la que catrinas y catrines universitarios celebraron la convergencia entre el día y la noche, la vida y el más allá, demostrando que en la UACH el arte y las tradiciones se viven con orgullo.

​Para la realización de esta sesión fotográfica se contó con la participación de alumnas, alumnos y docentes de la UACH: Luis Francisco García Arneros, Georgina Lissete Montoya Campos, Juan Yared Velásquez Favela, Gabriela Ruiz González, Rubén Abraham Quintero Gómez y Vanely Hernández Morán. Fotografías a cargo de Octavio Romero.