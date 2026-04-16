Rusia y México buscan resolver la situación legal de una menor en el país

Ciudad de México. Moscú busca una solución a la desaparición en México de una niña rusa, declaró este jueves a la agencia Sputnik el jefe del Departamento Consular de la Embajada de Rusia en el país, Iakov Fédorov, horas después de que la cancillería del país eslavo convocara al embajador mexicano en Moscú para consultas sobre este caso.

“Seguimos trabajando para la solución de esa situación a favor de los intereses legales de la ciudadana rusa menor de edad​​​. La defensa de los derechos e intereses de nuestros connacionales es la tarea principal del servicio consular de Rusia”, indicó el cónsul, en una declaración ofrecida vía telefónica.

La vocero de la diplomacia rusa, María Zajárova, señaló que la cancillería de su país convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para expresarle su “decidida preocupación” por la situación en torno a una menor rusa retenida en el país.

“Se le reiteró la firme preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas en la resolución de la situación de una ciudadana rusa menor de edad. Recordamos que está siendo retenida ilegalmente por los órganos de tutela del Estado mexicano en una institución cerrada especializada”, declaró Zajárova durante una rueda de prensa.

Asimismo, Moscú exigió a las autoridades mexicanas “garantizar de inmediato el acceso consular a la menor” y “crear todas las condiciones necesarias para su regreso sin obstáculos a la patria”.

El caso se hizo público en septiembre de 2025, cuando la menor fue reportada desaparecida en el central Estado de México, que rodea la capital, y hasta la fecha no ha sido resuelto. “Lamentablemente, no tenemos nada más para comentar, por lo menos hasta ahora. A los nuestros no los abandonamos”, agregó el cónsul Fédorov.

Según los medios mexicanos, la menor vivía en un albergue de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (Difem) desde noviembre de 2023, tras denuncias de presunta violencia familiar. El 28 de septiembre de 2024 fue reportada como desaparecida tras huir del albergue. La menor fue localizada en la ciudad de Tijuana en octubre de 2024 y puesta bajo tutela estatal.