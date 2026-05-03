Rubén Rocha llamó “meserita” a Yeraldine Bonilla; hoy es gobernadora interina

El nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa reactivó en el debate público una polémica ocurrida meses atrás, cuando el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se refirió a ella como “meserita de una lonchería” durante un evento oficial en abril de 2025.

En aquel acto, realizado en Culiacán, el mandatario mencionó el pasado laboral de Bonilla, entonces diputada local, al afirmar que había trabajado en una lonchería en el municipio de San Ignacio.

En el mismo discurso, añadió que su llegada al Congreso se dio mediante una “tómbola” del partido Morena, lo que generó críticas en redes sociales y entre actores políticos.

Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya la designó como secretaria general de Gobierno, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese cargo en la entidad.

En ese momento, organizaciones locales destacaron el nombramiento como un avance en la participación política de las mujeres, aunque el antecedente de las declaraciones continuó presente en la discusión pública.

El Congreso del Estado de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Yeraldine Bonilla Valverde es nombrada gobernadora interina de Sinaloa; se solidariza con Rocha Moya

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.

Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.

Rocha Moya pide licencia para ser investigado

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo luego de que se anunciara una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), a raíz de que autoridades de Estados Unidos señalaran al mandatario y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador informó que presentó su petición ante el Congreso local con el objetivo de separarse temporalmente del cargo mientras se desarrollan las indagatorias.

En ese mismo posicionamiento, Rocha Moya explicó que la decisión busca “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas” durante el proceso, al tiempo que rechazó los señalamientos en su contra, a los que calificó como “falsas y dolosas acusaciones”.

También sostuvo que su determinación responde a una “convicción republicana” y aseguró que no permitirá que su caso sea utilizado para afectar al movimiento político al que pertenece, reiterando que mantiene la “conciencia tranquila” frente a las imputaciones dadas a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York