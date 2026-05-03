Reportan viaje de Marco Rubio al Vaticano e Italia en medio de las críticas de Trump al papa

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará al Vaticano y a Italia para mantener una serie de reuniones esta semana, según informaron el domingo dos periódicos italianos, semanas después de que el presidente Donald Trump fuera objeto de críticas por parte de cristianos de todo el espectro político al atacar al papa León XIV en las redes sociales.

La información publicada en los diarios nacionales La Repubblica y Corriere della Sera no indicaron si Rubio, que es católico, se reunirá en persona con el pontífice, pero afirmaron que se espera que tenga una conversación con el cardenal Pietro Parolin, máximo responsable diplomático del Vaticano.

Rubio se reunió por última vez con León —el primer papa estadounidense— en mayo de 2025, junto al vicepresidente JD Vance. Los dos funcionarios estadounidenses asistieron a la misa inaugural del nuevo papa en la plaza de San Pedro y mantuvieron una reunión privada con el pontífice al día siguiente.

El papa, que mantuvo un perfil relativamente bajo en la escena internacional durante los primeros meses de su pontificado, se ha erigido en las últimas semanas como un crítico abierto de la ofensiva contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel, y ha criticado duramente las políticas antimigración de línea dura de la administración Trump.

Trump criticó a León en redes sociales en varias ocasiones en abril, llegando a calificar al pontífice de “terrible”.

El Departamento de Estado, la oficina de prensa del Vaticano y un portavoz del gobierno italiano no respondieron de inmediato a las preguntas sobre estas informaciones.

Rubio también tiene previsto mantener conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Italia, según informaron los periódicos, que añadieron que el viaje tiene como objetivo aliviar las tensiones entre ambos países tras las duras críticas de Trump a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni —una de sus aliadas europeas más cercanas— el mes pasado.

El programa aún no se ha concretado, informó Corriere, y no se descarta una reunión con Meloni, añadió La Repubblica.