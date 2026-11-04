Rosana Díaz reafirma su compromiso con las familias juarenses durante recorridos por el Distrito 4

Con una agenda de trabajo cercana a la ciudadanía, la diputada Rosana Díaz Reyes realizó este fin de semana cuatro encuentros con vecinos de distintas colonias del Distrito 4, donde escuchó de primera mano sus inquietudes, necesidades y propuestas.

Durante los recorridos, la legisladora sostuvo conversaciones directas con las familias, recogió diversas solicitudes de gestión y reiteró su disposición de continuar trabajando por el bienestar de las comunidades juarenses.

Díaz Reyes agradeció las muestras de cariño y confianza recibidas, al destacar que el contacto permanente con la ciudadanía es fundamental para impulsar acciones que respondan a sus necesidades.

“Cada encuentro con nuestra gente nos recuerda por qué estamos aquí. Escuchar, acompañar y trabajar por nuestras familias es un compromiso que renovamos todos los días”, expresó la diputada.

Finalmente, aseguró que dará seguimiento a los planteamientos recibidos, convencida de que el trabajo legislativo también se construye en las calles, mediante el diálogo y la cercanía con quienes representa.