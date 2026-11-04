Morena quiere pagar su propia deuda con las pensiones de los trabajadores: Carlos Olson

Chihuahua, Chih.- El diputado Carlos Olson señaló que el Gobierno Federal está poniendo en riesgo las oportunidades de miles de mexicanos de alcanzar una pensión justa, luego de las nuevas restricciones impuestas por el IMSS a la Modalidad 40.

Durante la sesión de ayer en el Congreso del Estado, Olson cuestionó a los diputados de Morena por defender una medida que limita las posibilidades de quienes, después de décadas de trabajo, buscan mejorar su pensión mediante aportaciones voluntarias.

“Morena tiene que entender algo. El dinero de los trabajadores no es dinero del gobierno. Es el fruto de toda una vida de esfuerzo y no pueden cambiarles las reglas a quienes han trabajado durante años para tener un retiro digno”, expresó.

El legislador panista criticó que, mientras el Gobierno Federal enfrenta fuertes presiones financieras, se establezcan restricciones que afectan principalmente a quienes todavía no se incorporan a la Modalidad 40 y tenían previsto utilizar este mecanismo para mejorar su pensión.

“Lo que ayer les dejamos claro a los diputados de Morena es que los trabajadores no tienen por qué pagar las consecuencias de las decisiones financieras del Gobierno Federal. No se vale que una persona trabaje toda su vida y que, cuando está por jubilarse, le cambien las condiciones para alcanzar una mejor pensión”, señaló Olson.

Asimismo, sostuvo que cualquier irregularidad en el sistema de pensiones debe investigarse y sancionarse, pero que los posibles abusos de algunos intermediarios no deben convertirse en una justificación para restringir las opciones legales de todos los trabajadores.

Olson recordó que la Modalidad 40 permite a los trabajadores que cumplen los requisitos continuar cotizando voluntariamente al IMSS, por lo que cuestionó que se hayan limitado las condiciones para nuevas incorporaciones mediante un acuerdo administrativo.

“Si el Gobierno Federal considera que existen problemas con este mecanismo, que presente los estudios, que explique las razones y que respete lo establecido en la ley. Lo que no podemos aceptar es que se afecte a las familias que han dedicado su vida al trabajo”, agregó.

Finalmente, Carlos Olson reiteró que continuará defendiendo desde el Congreso del Estado los derechos de los trabajadores y de las familias chihuahuenses.

“Los mexicanos merecen disfrutar el fruto de tantos años de esfuerzo. Seguiremos defendiendo su derecho a una pensión justa y a un retiro digno. El dinero de los trabajadores debe estar al servicio de los trabajadores, no de los intereses del gobierno”, concluyó.