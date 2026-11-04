Construirán plataforma provisional para instalar megagrúa que colocará arco del puente atirantado

La estructura permitirá soportar una grúa que elevará 211 toneladas hasta 60 metros de altura; Obras Públicas y Protección Animal aseguran que el terreno será restaurado una vez concluidas las maniobras.

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, y la coordinadora de Protección Animal y Medio Ambiente, Rocío Reza, dieron a conocer los detalles técnicos y ambientales de la construcción de una plataforma provisional que permitirá realizar una de las etapas más importantes del puente atirantado: la colocación del cierre del arco.

Durante la presentación de los avances de la obra, Rivas explicó que esta superficie funcionará como una base de alta resistencia para recibir una megagrúa que llegará en los próximos días y que será utilizada para elevar una estructura de 211 toneladas hasta una altura de 60 metros.

Detalló que la plataforma responde a un diseño de ingeniería geotécnica cuyo objetivo es evitar hundimientos, deformaciones del terreno o cualquier otro riesgo durante las maniobras de desplazamiento y levantamiento de la estructura, además de garantizar la seguridad de los trabajadores, el equipo y la infraestructura.

Ingeniería para soportar la megagrúa

El titular de Obras Públicas explicó que la plataforma contará con sistemas de refuerzo geotécnico, entre ellos geomallas biaxiales y multiaxiales, así como geotextiles y una geomembrana que permitirán distribuir las fuerzas horizontales y verticales generadas por la operación de la grúa.

La construcción se realizará mediante capas de material de aproximadamente 50 centímetros, con base hidráulica y tierra compactada. Posteriormente, se colocarán durmientes de madera estructural sobre los cuales descansarán las orugas o estabilizadores de la maquinaria.

Rivas señaló que cada elemento será calculado para proporcionar estabilidad a las maniobras, debido a las dimensiones y el peso de la estructura que deberá colocarse en la parte superior del puente.

Plataforma será retirada y terreno restaurado

Por su parte, Rocío Reza explicó que la intervención corresponde a una plataforma provisional de tierra armada, indispensable para continuar con los trabajos de montaje del arco del puente atirantado, proyecto que, de acuerdo con lo expuesto por los funcionarios, será único en el país.

La coordinadora de Protección Animal y Medio Ambiente aseguró que la estructura será completamente demolida y retirada una vez que concluya su función, con el compromiso de dejar el terreno limpio y recuperar sus condiciones originales.

Indicó que desde el inicio de la obra se contempla un plan de manejo ambiental que establece distintas etapas de intervención, rehabilitación y restauración de las áreas que pudieran resultar afectadas por los trabajos de construcción.

Recuperación de vegetación y limpieza

Reza agregó que entre las acciones contempladas se encuentra la recuperación de la capa vegetal en las zonas intervenidas, mediante la siembra de especies herbáceas nativas que favorezcan la regeneración de la vegetación, reduzcan la erosión del suelo y permitan integrar nuevamente el paisaje natural.

También se contempla una limpieza integral de las áreas de trabajo y el retiro de los materiales utilizados durante la construcción de la plataforma, mediante procedimientos de mínima intervención.

Ambos funcionarios señalaron que la habilitación de esta superficie representa una etapa temporal dentro del desarrollo del puente atirantado y que las maniobras deberán realizarse bajo medidas de seguridad y control ambiental, mientras avanzan los trabajos para completar el arco de la estructura.