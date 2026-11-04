Presenta ICHDII calendario de capacitaciones para personal de estancias infantiles durante noviembre

Con el objetivo de fortalecer la atención, seguridad y desarrollo integral de niñas y niños en las estancias infantiles, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), presentó el calendario de capacitaciones para noviembre, dirigido al personal que labora en estos Centros de Atención Infantil.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, destacó que dichas actividades son resultado del trabajo coordinado con aliados estratégicos que, con el respaldo de la gobernadora Maru Campos, suman esfuerzos para fortalecer las capacidades del personal y contribuir a una atención de calidad para la niñez chihuahuense.

Durante noviembre se ofrecerán capacitaciones en las zonas Centro, Norte y Sur del estado, con la colaboración de instituciones como la Fundación Carlos Slim, la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional).

En coordinación con la Fundación Carlos Slim, se ofrecerá el curso “Niñas y niños creciendo sanos y listos” , a través de la plataforma Aprende.org, disponible para el personal de las tres zonas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil impartirá capacitaciones sobre cuatro aspectos fundamentales para la atención de emergencias: evacuación de inmuebles, primeros auxilios, búsqueda y rescate, y prevención de incendios. Asimismo, en la Zona Norte, el DIF Nacional impartirá el “Estándar de Competencia 0435”.

Carrillo invitó al personal de las estancias infantiles a aprovechar estas oportunidades de capacitación. Además, señaló que, para obtener mayor información sobre las actividades, inscripciones y modalidades de participación, pueden comunicarse a las oficinas del ICHDII en las siguientes zonas:

Zona Centro: (614) 414-80-41

Zona Norte: (656) 629-33-00, extensión 55184

Zona Sur: (614) 109-56-66