Coparmex abre nueva fecha de exitoso taller de Claude, inteligencia artificial aplicada a los negocios

• Ante el interés generado en su edición anterior, el organismo empresarial realizará una nueva sesión del taller “Claude aplicado al negocio” el próximo 27 de noviembre.

• Los participantes aprenderán a utilizar inteligencia artificial para optimizar tareas, trabajar con documentos y mejorar procesos dentro de sus empresas.

(Chihuahua, Chih., a 04 de noviembre de 2026). –Ante el interés generado por su edición anterior, el Centro Empresarial de Chihuahua (COPARMEX) anunció una nueva fecha del taller presencial “Claude aplicado al negocio: Inteligencia artificial que trabaja para tu empresa”, dirigido a empresarios, directivos, gerentes y colaboradores interesados en incorporar herramientas prácticas de inteligencia artificial a sus actividades laborales.

Organizado por el área de Capacitación de COPARMEX Chihuahua, el taller se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del organismo empresarial, bajo la instrucción de Patricio Hermosillo Sepúlveda, quien guiará a los asistentes mediante ejercicios prácticos basados en situaciones y necesidades reales de sus empresas.

A diferencia de una capacitación exclusivamente teórica, esta sesión permitirá a los participantes trabajar con sus propios documentos, reportes y pendientes laborales, aprendiendo a utilizar Claude para redactar, resumir y analizar información, generar archivos de trabajo, configurar asistentes personalizados y organizar proyectos mediante la función Projects.

El programa también contempla herramientas para agilizar actividades recurrentes, explorar conexiones con aplicaciones de trabajo y desarrollar criterios para verificar los resultados de la inteligencia artificial, proteger información confidencial y utilizar estas tecnologías de manera responsable.

La capacitación está dirigida tanto a quienes desean comenzar a incorporar inteligencia artificial en su operación diaria como a quienes ya utilizan Claude y buscan aprovechar mejor sus funciones. No se requieren conocimientos técnicos previos, ya que el objetivo es que cada asistente concluya la jornada con herramientas configuradas y aplicaciones prácticas para su entorno laboral.

Con esta nueva edición, COPARMEX Chihuahua busca fortalecer las capacidades tecnológicas del sector productivo, impulsar la innovación y facilitar que más empresas aprovechen las oportunidades de la transformación digital para mejorar su productividad y competitividad.

Es importante señalar que, para aprovechar al máximo las herramientas y funciones que se abordarán durante el taller, se requiere contar con una cuenta activa de paga de Claude para aprovechar al 100% la sesión.

Las empresas y personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar su lugar con Miriam Vázquez, del área de Capacitación de COPARMEX Chihuahua, a través del WhatsApp 614 247 6880 o del correo electrónico capacitacion@coparmexchihuahua.org.