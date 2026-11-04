UACH obtiene campeonato de ganado Angus Negro 2026

Con dos primeros lugares, un campeonato, un segundo y un tercer lugar en la exposición ganadera.

La Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) regresó a la EXPOGAN 2026 con ejemplares de ganado angus de registro, con una destacada participación que le permitió obtener dos primeros lugares, un campeonato, un segundo y un tercer lugar en distintas categorías.

Entre los resultados sobresalió el ejemplar N03, que obtuvo el primer lugar en la categoría de 17 meses y el título de “Campeón Joven Menor”. Asimismo, el toro N29 consiguió el primer lugar en la categoría de machos angus negros de 16 meses; el M17 obtuvo el segundo sitio en la categoría de 31 a 34 meses, mientras que el N16 alcanzó el tercer lugar en la categoría de 16 meses.

Los ejemplares fueron preparados durante varias semanas por estudiantes de la Facultad, bajo la dirección del M. C. José Alfredo Villarreal Balderrama y el IZSP Sebastián Enríquez Valenzuela. Este proceso representó una oportunidad de formación práctica para los alumnos, quienes participaron directamente en el manejo, preparación y presentación del ganado.

Cabe destacar que una de las características de los animales participantes es que fueron desarrollados bajo condiciones de agostadero y no en sistemas de crianza exclusivos para exhibición. Esto representa un valor agregado para los productores interesados en adquirir su genética, al tratarse de ejemplares adaptados a condiciones relacionadas con los sistemas de producción pecuaria de la región.

Durante su presencia en la exposición, la Facultad también difundió las actividades académicas, científicas y de investigación que desarrolla en los ranchos universitarios Teseachi y Las Canoas, donde se trabaja en el manejo del ganado y los pastizales, la conservación de la fauna silvestre y los recursos naturales, así como en la generación de servicios ecosistémicos.

Al respecto, el M. C. Javier Antillón Ruiz destacó la importancia de la selección genética para obtener animales más eficientes en la conversión alimenticia y favorecer la producción de proteína de origen animal y carne de alta calidad. Por su parte, el Dr. Raúl Corrales Lerma señaló que estos espacios fortalecen la vinculación entre la Universidad y el sector pecuario, mediante el intercambio de conocimientos, la difusión de resultados y la transferencia de tecnología.

Añadió que la EXPOGAN representa también una oportunidad de extensionismo universitario, al acercar a los productores y al público en general al quehacer del Ingeniero Zootecnista y al trabajo que realiza la Facultad en materia de educación, investigación e innovación tecnológica, con aportaciones al desarrollo ganadero y la seguridad alimentaria.

Además de los ejemplares angus, la UACH presentó ganado criollo como parte de sus esfuerzos por rescatar y conservar la genética bovina descendiente de los primeros animales que llegaron al continente americano. La Facultad cuenta también con ganado “Hereford” y contempla incorporar esta raza en su participación en la próxima edición de la EXPOGAN.

Con este regreso, la FZyE fortalece su presencia en uno de los principales espacios de exhibición pecuaria del estado y reafirma la importancia de vincular la formación de sus estudiantes con la investigación y las necesidades del sector ganadero.