Mochila de emergencia es por prevención, descarta Protección Civil crisis mundial

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey manifestó que la recomendación de contar con “mochilas de emergencia” no tiene relación alguna con una crisis mundial, sino con la importancia de estar preparados ante una inclemencia.
Explicó que México destaca por la cultura de la prevención y que tanto a nivel federal como en Chihuahua se ha manejado anteriormente la recomendación de estar preparados ante situaciones no previstas.
En este sentido, dijo que en el Estado la mochila de emergencia se ha sugerido ante pronósticos de fuertes lluvias, sin embargo, mencionó que debe actualizarse en virtud de la temporada del año, a fin de estar preparados ante fuertes vientos o las bajas temperaturas.
Corral Torrsdey agregó que cada hogar debe contar con una mochila de emergencia por persona y, según recomendaciones anteriores, se sugiere que en su interior contengan:
Alimento no perecedero para 3 días
Agua embotellada suficiente
Documentos personales importantes, puede digitalizarlos y almacenarlos en una memoria USB
Duplicado de llaves de casa y carro
Radio AM/FM y linterna de baterías
Baterías adicionales
Silbato y navaja multiusos
Cerillos y encendedor
Artículos de higiene personal
Un cambio de ropa completo
Manta térmica o frazada ligera
Botiquín básico completo
Guantes y cubre bocas
Chamarra ligera e impermeable
Agenda, libreta de apuntes y bolígrafo