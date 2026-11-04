Mochila de emergencia es por prevención, descarta Protección Civil crisis mundial

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey manifestó que la recomendación de contar con “mochilas de emergencia” no tiene relación alguna con una crisis mundial, sino con la importancia de estar preparados ante una inclemencia.

Explicó que México destaca por la cultura de la prevención y que tanto a nivel federal como en Chihuahua se ha manejado anteriormente la recomendación de estar preparados ante situaciones no previstas.

En este sentido, dijo que en el Estado la mochila de emergencia se ha sugerido ante pronósticos de fuertes lluvias, sin embargo, mencionó que debe actualizarse en virtud de la temporada del año, a fin de estar preparados ante fuertes vientos o las bajas temperaturas.

Corral Torrsdey agregó que cada hogar debe contar con una mochila de emergencia por persona y, según recomendaciones anteriores, se sugiere que en su interior contengan:

Alimento no perecedero para 3 días

Agua embotellada suficiente

Documentos personales importantes, puede digitalizarlos y almacenarlos en una memoria USB

Duplicado de llaves de casa y carro

Radio AM/FM y linterna de baterías

Baterías adicionales

Silbato y navaja multiusos

Cerillos y encendedor

Artículos de higiene personal

Un cambio de ropa completo

Manta térmica o frazada ligera

Botiquín básico completo

Guantes y cubre bocas

Chamarra ligera e impermeable

Agenda, libreta de apuntes y bolígrafo