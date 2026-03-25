Román Alcántar no resuelve nada, pide Valenciano su destitución de Conagua

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García reiteró su exigencia de que Román Alcántar Alvídrez sea destituido como director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señaló que no hay avances significativos en la resolución de los trámites para el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA) en el que, pese a la contratación de 50 trabajadores adicionales, únicamente se han desahogado 160 trámites de un aproximado de 18 mil, lo que consideró como “una mentada de madre”.

Valenciano anticipó que Conagua no va a terminar de resolver los trámites en el tiempo que ellos mismos establecieron, lo que generará nuevas movilizaciones por parte de los productores agrícolas.

“El plazo se nos va a vencer porque ellos nos dijeron que teníamos literal hasta el último de abril y no van a alcanzar a resolver prácticamente nada y van a hacer que se incendie el Estado”.