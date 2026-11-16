Robert Pattinson fue anunciado oficialmente como el nuevo James Bond, por lo que tomará el lugar de Daniel Craig como el agente 007 en la próxima película de la franquicia. El actor británico protagonizará la entrega número 26 de la saga cinematográfica, que marcará el inicio de una nueva etapa para el famoso espía.

En MILENIO te contamos cómo se confirmó la elección del actor y qué se sabe hasta ahora de la nueva película de James Bond.

¿Cómo anunciaron a Robert Pattinson como el nuevo James Bond?

Amazon confirmó la elección del actor británico este lunes 16 de noviembre a través de un comunicado publicado en su sitio oficial. La noticia también marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia, luego de que Daniel Craig interpretara al agente 007 en cinco películas.

Tras el anuncio, Pattinson expresó su emoción por asumir el papel y reconoció la importancia del personaje en la historia del cine: “Que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí”, declaró.

Por su parte, Denis Villeneuve celebró la incorporación del actor y destacó que aportará una nueva perspectiva al personaje. “Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”, señaló el director.

¿Qué se sabe de la nueva película de James Bond?

La próxima película de James Bond será la número 26 de la franquicia y marcará el debut de Robert Pattinson como el agente 007. El proyecto estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta conocido por Dune y Blade Runner 2049, mientras que el guion fue encargado a Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Esta será la primera cinta del espía británico desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después de que la compañía asumiera la gestión de la franquicia en 2025.

Por el momento, la película no tiene título oficial ni fecha de estreno. Tampoco se ha anunciado al resto del elenco ni se han revelado detalles de la trama. De acuerdo con medios estadounidenses, el rodaje está previsto para comenzar en Reino Unido durante 2027, aunque el estudio no ha confirmado públicamente ese calendario.

Con información de Milenio