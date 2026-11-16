Durante mi infancia tuve muchas amistades maravillosas, pero un grupo en particular dejó una huella imborrable.

Capin, Mia y Hannah fueron mis mejores amigas desde muy pequeñas, y recuerdo muchos momentos felices juntas. En los calurosos días de verano, pasábamos horas haciendo guirnaldas de margaritas, buscando nubes con formas curiosas y practicando volteretas.

Éramos un cuarteto inseparable, aunque no del tipo convencional: Capin, Mia y Hannah eran producto de mi imaginación.

Pero no los creé porque me sintiera sola, fuera tímida o me faltaran amigos en la vida real. De hecho, tantos años después, sigo sin estar segura de dónde surgieron ni por qué.

Sea cual sea el origen de mis amigos, las investigaciones sobre amigos imaginarios sugieren que tuve suerte de tenerlos.

El simpático cartón de leche

Según las psicólogas Naomi Aguiar y Marjorie Taylor de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos, cuando cumplen 7 años, dos tercios de los niños ya han tenido un amigo imaginario, un personaje creado por ellos con el que interactúan o del que hablan con regularidad.

“Estos niños no tienen menos amigos que otros niños; tienen la misma cantidad de amistades recíprocas que los niños sin amigos imaginarios. Y la realidad que muestran los datos es que son como los demás niños en casi todos los aspectos”, afirma Aguiar, psicóloga y autora de “Amigos imaginarios y las personas que los crean”.

“Muchos niños crean amigos imaginarios porque son divertidos y porque les gustan mucho las interacciones sociales”, afirma.

Sin embargo, según las investigaciones, estos seres ficticios pueden ofrecer beneficios que van mucho más allá de la simple compañía.

Los niños con amigos imaginarios pueden destacar como narradores creativos, ser menos tímidos, estar más interesados en la fantasía, tener mayor capacidad de concentración, usar menos las pantallas y tener imágenes mentales más vívidas que los niños sin amistades imaginarias.

Según explica Aguiar, cada amigo imaginario es único para el niño que lo crea y, a menudo, se personaliza para adaptarse a los caprichos y necesidades cambiantes que surgen a lo largo de la infancia.

Uno de sus ejemplos favoritos es el caso de una niña que tenía como amiga una cartón de leche invisible. El cartón de leche le enseñó lo que era no ser humana, y ella le enseñó a la caja de leche lo que era ser humana, dice Aguiar.

Mis amigos imaginarios aparecieron cuando tenía alrededor de 3 años.

Hannah y Mia están inspiradas en dos chicas de una película de ballet. Nunca caminaban, solo saltaban, brincaban y giraban en un ciclo constante de secuencias de ballet, y vestían leotardos, tutús y zapatillas de ballet de color rosa pálido a juego.

Pero no tengo ni idea de dónde salió Capin.

Era mayor que nosotros tres, con un aire de sofisticación que se materializaba en una nube gris que lo seguía. Solía mantenerse al margen, ofreciendo consejos reflexivos cuando era necesario.

Aprender sobre otras mentes

“Para mí, la parte más importante de un compañero imaginario es la creación de la mente y la interacción con esa mente”, afirma Paige Davis, profesora asociada de psicología del desarrollo y psicopatología en la Universidad de Leeds, en Reino Unido.

Algunos se basan en personas reales u objetos personificados, y otros se materializan en forma de animal o criatura fantástica.

Marta Giménez-Dasí, de la Universidad de Valencia en España, y sus colegas descubrieron que los niños de entre 4 y 6 años que tenían amigos imaginarios obtenían puntuaciones más altas que los niños que no los tenían en las evaluaciones de teoría de la mente y comprensión emocional; es decir, eran capaces de comprender que las personas tienen creencias, deseos e intenciones diferentes a las suyas.

No está claro si esta comprensión emocional es resultado de cultivar compañeros imaginarios, o si ocurre lo contrario, y los niños que se interesan por la mente de los demás son más propensos a crear compañeros.

Practicar la amistad

Davis y sus colegas investigaron si los beneficios de tener amigos imaginarios se extendían más allá de los niños neurotípicos.

Según Davis, los niños autistas entablan y mantienen amistades exitosas, pero su forma de comunicarse, de comprender las relaciones sociales y emocionales suele ser diferente a la de sus compañeros neurotípicos, lo que puede tener un impacto en dichas relaciones.

Además, suelen participar en juegos de imaginación de una manera un poco diferente, realizando actividades como dibujar en lugar de juegos de simulación, dice Davis.

En conjunto, esto indica que podrían tener menos inclinación a crear amigos imaginarios.

Sin embargo, cuando Davis entrevistó a los padres de 124 niños autistas, descubrió que el 49% de los participantes informaron que su hijo había creado un amigo imaginario entre el año y los 11 años de edad.

Según los expertos, a través de estas relaciones, los niños con autismo tienen la oportunidad de practicar interacciones sociales, que pueden resultarles difíciles.

“Crear un compañero imaginario puede ser un foro seguro para la exploración”, afirma Tracy Gleason, profesora de psicología en el Wellesley College de Estados Unidos.

“Los padres de niños autistas que crearon un amigo imaginario informaron que sentían que su hijo tenía una mejor teoría de la mente que los padres de aquellos que no lo tenían”, dice Davis, “y también tenían mucho más interés en pasar tiempo con ellos o hacer nuevos amigos”.

Las amistades imaginarias también pueden ayudar a los niños a empezar a desarrollar sus límites, comprender sus niveles de comodidad, aprender a manejar conversaciones difíciles y establecer un terreno común para resolver un problema.

Aguiar pone el ejemplo de un niño que tiene un amigo en la escuela que no para de robarle su camión favorito. Tal vez su amigo imaginario también le esté robando su camión favorito, dice.

A través de su amigo imaginario, el niño puede gritar, disculparse y luego llegar a un acuerdo mutuo.

“Es apropiado para su edad porque el niño es quien dirige la (resolución de problemas)”, dice Aguiar.

¿Amigos para toda la vida?

“Creo que mucha gente tiene la impresión de que (las amistades imaginarias) son algo propio de la primera infancia y que no forman parte del desarrollo”, dice Gleason. “Pero sí ocurren en la adolescencia y la edad adulta”.

En un estudio reciente, que aún está siendo revisado por pares, Gleason descubrió que muchos adultos tenían amigos imaginarios. El 68% de los 56 participantes que afirmaron tener un amigo imaginario lo habían creado antes de los 20 años. Alrededor del 30% de los participantes dijeron haberlo creado en la edad adulta.

Según Gleason, los adultos crean amistades imaginarias por diversas razones, que van desde la compañía y el apoyo social hasta la simulación intelectual, la motivación, el afecto, la intimidad emocional, el consejo, la resolución de problemas morales y para divertirse un poco y aliviar el estrés diario de la vida adulta.

“Se trata un poco más de desenvolverse en la sociedad, de formar parte de un grupo, de ser bueno en tu trabajo”, dice Gleason, sugiriendo que pueden ayudar a los adultos a practicar situaciones relacionadas con el trabajo.

“También ayudan a crecer y evolucionar, al tiempo que te dan la oportunidad de convertirte en quien quieres ser y vivir esa vida”, añade.

Si bien algunos amigos imaginarios se despiden al final de la infancia, otros permanecen a nuestro lado y nos ofrecen su ayuda en cada etapa de la vida.

Capin, Mia y Hannah me hicieron una excelente compañía, y quizás me ayudaron a reconocer mis preguntas sobre mi desarrollo personal, de las que aún no me daba cuenta que necesitaban respuesta.

Pero cuando tenía unos 9 años, al acercarse mi adolescencia, Capin, Mia y Hannah desaparecieron y me dejaron sola para que me las arreglara por mi cuenta.

Al imaginarnos ahora acurrucados juntos en el jardín, observando cómo las nubes se ondulan unas alrededor de otras, una oleada de calidez me inunda el pecho.

Sé que las impresionantes secuencias de piruetas de Hannah y Mia pertenecen al pasado.

En cuanto a Capin, es difícil saber si volverá. Quizás en el futuro necesite su guía. Y tengo la sensación de que, si eso ocurriera, estaría ahí para mí, con su aura de sabiduría.

*Este artículo se publicó en BBC Future.