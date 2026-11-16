La racha ⁠del papa León XIV de atrapar con éxito objetos ⁠lanzados ⁠por la multitud llegó a su fin este lunes, cuando lo que parecía ser un rosario le golpeó cerca del ojo al llegar a la misa de despedida en Perú.

El Papa que está cerrando un viaje de 12 días por Sudamérica, se ha hecho famoso por su agilidad, y muchos fieles le han arrojado objetos ⁠durante su gira. ​Ha atrapado muñecos de peluche, banderas ⁠e incluso se detuvo para comer una pizza que le ofrecieron los habitantes de Chicago durante una audiencia en la Plaza ‌de San ‌Pedro en Roma.

Al viajar en el “papamóvil”, este lunes León XIV no alcanzó a atrapar un objeto arrojado en su dirección ​desde una gran multitud reunida en una base ​aérea en Lima, antes ​de su viaje de regreso a Roma.

Fotos ‌y videos mostraron al Papa frotándose el ojo poco después de que le lanzaron el objeto, mientras saludaba a los fieles en el camino a la misa. Las imágenes sugieren que probablemente era un rosario, que los peregrinos suelen pedir al Papa que bendiga.

El sumo pontífice continuó su recorrido y no hubo indicios de que haya resultado herido. En su sermón, agradeció a ‌los peruanos su hospitalidad durante su visita de seis días al ⁠país, al que llamó su patria.

Con información de La Jornada