Robaron información de sus amistades: Elton John califica de “aberrante” la invasión del Daily Mail a su privacidad

En su declaración ante un Tribunal, Elton John se sumó a los reclamos encabezados por el príncipe Harry en contra del grupo que publica el Daily Mail.

Elton John denunció el viernes la “aberrante” intrusión del tabloide Daily Mail en su vida privada, al considerar en su declaración al Tribunal Superior de Londres que estaba “fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana”.

Al prestar testimonio en la acción legal conjunta, en la que el príncipe Harry también figura como demandante contra la Associated Newspapers Ltd., editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, el cantante afirmó que los periódicos habían accedido de manera ilegal a los historiales médicos suyos y de su familia.

El Daily Mail tuvo acceso a los archivos médicos de la familia de Elton John, asegura el cantante

“He encontrado la invasión deliberada de The Mail en mi salud y en los detalles médicos relacionados con el nacimiento de nuestro hijo Zachary como aberrante y fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana”, escribió Elton John en una declaración, difundida cuando comenzó a testificar por videoconferencia.

Con una chaqueta verde y una corbata morada, el músico de 78 años, mostró su enfado mientras prestaba declaración y señaló que tuvo que enfrentar “las cosas más horrendas del mundo que uno puede llegar a sufrir desde el punto de vista de la privacidad”.

Elton John calificó de aberrante la invasión a su privacidad ejercida por el Daily Mail (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Los teléfonos de Elton John fueron intervenidos por el Daily Mail, acusa el astro

Elton John explicó que “las tres” líneas telefónicas fijas de la familia “fueron intervenidas”.

“Estaba furioso”, dijo el cantante y compositor al tribunal, añadiendo que “nunca he tenido miedo de defender mi postura frente a la prensa británica”.

La abogada Catrin Evans, que representa a la editorial, sugirió que en algunos artículos del Mail mencionados en el caso, “cierta cantidad de la información… ya había sido puesta en el dominio público”.

Elton John y su esposo, David Furnish (Victor Boyko/Getty Images for Valentino)

David Furnish, esposo de Elton John, había mostrado el jueves ante el tribunal su indignación.

“Nos ha indignado que el Mail haya utilizado nuestras amistades contra nosotros robando información a través de ellas”, dijo Furnish, de 63 años.

El príncipe Harry, Elizabeth Hurley, Elton John y otros famosos hacen frente a los tabloides británicos

En total siete personalidades, incluido el príncipe Harry y la actriz ElizabethHurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018.

ANL rechaza todas las acusaciones de los demandantes, que en total se refieren a más de 50 artículos publicados en esas fechas, calificándolas de “absurdas”.

El príncipe Harry forma parte de la demanda contra los tabloides (AFP)

El juicio, que debe durar nueve semanas, comenzó el 19 de enero.

El príncipe Harry, al borde de las lágrimas, acusó en su testimonio del 21 de enero a los tabloides de convertir en un “absoluto infierno” la vida de su esposa Meghan.

Cuando Meghan fue víctima de “ataques viciosos y persistentes”, o de artículos “a veces racistas”, Harry comenzó a sentirse contrario “al enfoque consistente en no tomar medidas contra la prensa”.

“Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general”, señaló.

Harry culpa a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los ‘paparazzi’.

Un día después de la declaración de Harry, el 22 de enero, testificó la actriz ElizabethHurley, de 60 años, que fue pareja del actor Hugh Grant.

Elizabeth Hurley también ha dado su testimonio en el caso contra los tabloides (Getty Images)

Hurley rompió a llorar en varias ocasiones, acusando a los tabloides de haber colocado micrófonos en las ventanas de su casa.

Además del príncipe Harry, ElizabethHurley, Elton John y su marido, los otros tres demandantes son la actriz Sadie Frost, una activista por los derechos civiles, Doreen Lawrence, y un expolítico, Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor por el príncipe.