Blanca Cruz toma protesta como consejera presidenta del INE, provisionalmente

Blanca Cruz tomó protesta este martes 27 de octubre como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ocupará el cargo de manera provisional mientras el Congreso realiza el procedimiento para escoger a un consejero presidente de manera definitiva.

¿Quién es Blanca Cruz García?

Blanca Yassahara Cruz García es consejera desde abril del presente año cuando fue designada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años (2026-2035).

Es licenciada en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Posee una amplia carrera dentro del servicio civil del propio órgano electoral (Servicio Profesional Electoral Nacional), habiéndose desempeñado como encargada de despacho de vocalías en Juntas Distritales y en la gestión jurídica y administrativa del instituto.

Su paso más importante antes de regresar al INE fue como consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla, cargo para el que fue designada por el Consejo General del INE en agosto de 2022. Asumió el 3 de noviembre de ese año para un periodo de siete años, por lo que su mandato originalmente estaba previsto hasta noviembre de 2029, pero se inscribió en el proceso legislativo que concluyó con su designación en el órgano nacional.

Con información de López-Dóriga Digital