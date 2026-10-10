Muere un hombre por picaduras de abeja en Los Ojos de Chuvíscar

Un hombre perdió la vida luego de ser picado por abejas en Los Ojos del Chuvíscar, hasta donde fue desplegado un operativos encabezado por bomberos.

Fue en el lugar antes mencionado, a la altura de El Fresno, donde ocurrió el incidente que dejó al hombre sin vida.

Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, el cual falleció al ser atacado por un enjambre de abejas.

Familiares de la víctima dieron aviso a los bomberos, y fueron ellos quienes les reportaron el lugar donde se encontraba la víctima.