Riña entre vecinos ebrios deja un lesionado y dos detenidos en Paso del Norte

La noche de este miércoles se registró una riña entre tres vecinos en el cruce de las calles Fernando Baeza y Farayón, en la colonia Paso del Norte, que dejó como saldo una persona lesionada por arma blanca y dos detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados se encontraban en aparente estado de ebriedad cuando inició la discusión, la cual escaló hasta que uno de ellos fue atacado con un machete, resultando con una lesión en el antebrazo derecho.

Al lugar acudieron varias unidades de la Policía Municipal, así como elementos del grupo antimotines, quienes lograron controlar la situación y asegurar a dos de los presuntos responsables. Paramédicos de una unidad médica de URGE brindaron atención prehospitalaria al lesionado, sin que se informara su traslado a un hospital.

Las autoridades levantaron el reporte correspondiente y los detenidos fueron puestos a disposición de la instancia competente para el seguimiento legal del caso.