Revelan cuánto han perdido los productores de crudo del golfo Pérsico tras el ataque a Irán

Los productores de petróleo del golfo Pérsico han perdido unos 15.100 millones de dólares en ingresos desde el inicio de la agresión israelí-estadounidense contra Irán, debido al bloqueo prácticamente total del estrecho de Ormuz por la República Islámica, informa Financial Times.

Las estimaciones se basan en un análisis de la empresa Kpler, que sitúa en unos 1.200 millones de dólares el tráfico diario de petróleo, productos refinados y gas natural licuado.

Arabia Saudita lidera en pérdidas siendo el mayor exportador de petróleo. La consultora Wood Mackenzie estimó las pérdidas de la monarquía en 4.500 millones de dólares desde el inicio de la guerra.

No obstante, uno de los países más afectados resulta ser Irak, ya que sus ingresos dependen en un 90 % de la producción petrolera.