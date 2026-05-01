Caudillos visita a Reyes de Jalisco en la Semana 4 de la LFA

Los Caudillos de Chihuahua continúan su camino dentro de la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano y este domingo 3 de mayo enfrentarán como visitantes a los Reyes de Jalisco, en duelo correspondiente a la Semana 4, programado para la 1:00 de la tarde en el Estadio del Tec Guadalajara.

El conjunto chihuahuense llega con marca de 2-0 luego de vencer en la Semana 1 a Raptors por marcador de 38-21 en Chihuahua y posteriormente imponerse 27-20 a Osos de Monterrey en la Semana 2. Tras su semana de descanso, Caudillos volverá a la actividad buscando mantenerse invicto en la presente campaña.

Por su parte, Reyes de Jalisco abrió la temporada con triunfo de 14-9 sobre Gallos Negros de Querétaro como visitante en la Semana 1, descansó en la Semana 2 y cayó en casa 24-14 ante Osos de Monterrey en la Semana 3.

Será la cuarta ocasión en la historia que ambas franquicias se enfrenten dentro de la LFA, luego de los antecedentes registrados en las temporadas 2023, 2024 y 2025, todos con victoria para Caudillos. Dos de esos encuentros se disputaron en Jalisco y uno más en Chihuahua. Además, en cada uno de esos partidos, el equipo chihuahuense ha superado la barrera de los 40 puntos anotados.

Caudillos buscará mantener el paso perfecto en la temporada y continuar consolidándose como una de las ofensivas más explosivas de la liga, en un compromiso que promete intensidad entre dos organizaciones protagonistas de la LFA.

El encuentro podrá disfrutarse a través de las plataformas de Disney+ y del canal oficial de ESPN en YouTube.