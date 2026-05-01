FGR responde a EU que no le entregará a Rocha Moya pese a solicitud de extradición

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que no detendrá al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros nueve exfuncionarios y funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado como lo solicitó Estados Unidos, al acusar falta de pruebas.

En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó la detención provisional con fines de extradición derivado de la investigación que está en curso en Estados Unidos.

Jiménez Vázquez detalló que no se trata de una extradición formal, sino que es una medida cautelar con fines de extradición, la cual sólo se puede cumplir si se presentan pruebas contundentes.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial señaló que la medida cautelar solicitada por Estados Unidos restringue los derechos humanos y sólo se puede otorgar si existen prubas sólidas, según el marco legal de México. Información en desarrollo.

“En una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, dijo al anunciar que no se cumpliría la petición.

Jiménez Vázquez añadió que Estados Unidos tampoco probó la urgencia de la autorización para la detención provisional de Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez, alcalce de Culiacán, entre otros funcionarios estatales.