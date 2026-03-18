Revelan adicción de Britney Spears tras su controversial arresto

Fuentes cercanas a la cantante Britney Spears aseguran que ha recaído en el consumo adictivo de medicamentos controlados, entre ellos Adderall, utilizado para tratar síntomas de TDAH.

Britney Spears fue detenida este pasado 4 de marzo por manejar a exceso de velocidad y de forma imprudente; esto la llevó a pasar aproximadamente tres horas en la cárcel del condado de Ventura, California, antes de ser liberada. Su representante declaró a Us Weekly que Spears planea cumplir plenamente con la ley y reconoció que el arresto podría ser una llamada de atención muy necesaria para la cantante. “Ojalá este sea el primer paso hacia un cambio que desde hace tiempo necesita ocurrir en la vida de Britney”, señaló.

La mañana siguiente del arresto de Britney Spears, su representante envió un comunicado sumamente sincero a los medios, calificando el incidente como “lamentable” y “completamente inexcusable”

Crece la preocupación de Britney Spears por su comportamiento tras su libertad

Cuando la custodia legal de Britney Spears por parte de su papá llegó a su fin a finales de 2021, parecía un triunfo para la icónica cantante (y para el ferviente movimiento #FreeBritney), pero desde entonces las cosas se han ido desmoronando poco a poco.

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Aunque su reciente reencuentro con sus hijos, Preston, de 20 años, y Jayden, de 19 —fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline— ha sido un punto positivo, persiste la preocupación por su comportamiento cada vez más extraño. Entre ello destacan sus inquietantes publicaciones en redes sociales (a menudo bailando con poca ropa y, en ocasiones, sosteniendo cuchillos).

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Ahora, con una audiencia judicial prevista para el 4 de mayo, sus fans se preguntan en qué momento comenzaron a salir mal las cosas para Britney Spears y cuáles deberían ser los siguientes pasos. “Es una situación delicada”, señala una fuente. “Todos a su alrededor quieren que esté sana y estable, pero no puedes obligarla a hacer nada”.

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Familiares y amigos de Spears estaban previendo que ocurriera algo negativo antes de su arresto, afirma una segunda fuente. La cantante mostró “signos de alteración” tras someterse a una serie de pruebas de sobriedad realizadas por la Patrulla de Caminos de California el 4 de marzo, y fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura por “conducir bajo los efectos de una combinación de drogas y alcohol”

“No era cuestión de ‘si’ iba a ser arrestada, sino de ‘cuándo’”, añade la fuente, quien también asegura que sus seres queridos “simplemente están aliviados de que nadie haya resultado herido”.

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Recientes comportamientos de Britney Spears

Su comportamiento ha ido de mal en peor en los últimos meses. “Pasa mucho tiempo sola en casa, lo que la lleva a tomar malas decisiones”, señala una fuente. “Tiene esta tendencia a pensar que es invencible, especialmente desde que quedó libre de la tutela. Durante un tiempo sintió que no había consecuencias reales, pero últimamente eso ha comenzado a alcanzarla”.

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Varias fuentes aseguran que el abuso de sustancias ha sido un problema. En sus memorias de 2023, The Woman In Me, Britney Spears afirmó que “nunca tuvo un problema con el alcohol” y que su “droga de elección” era el Adderall, utilizado para tratar síntomas de TDAH. “Las pastillas son su verdadero punto débil”, afirma otra fuente, quien añadió que, tras el fin de su tutela, dejó de someterse a pruebas antidopaje, momento en el que “volvió a caer en viejos hábitos”. “Ha estado lidiando con esto en privado desde hace dos o tres años”, añade.

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Según una primera fuente, la situación comenzó a agravarse cuando empezó a pasar largas temporadas en México (celebró sus dos últimos cumpleaños en el país; en un video publicado en diciembre de 2024 en Instagram, dijo que se había mudado allí para escapar de los paparazzi en Estados Unidos). “Ese entorno no le hacía bien”, asegura. “Tenía acceso a todo tipo de pastillas y no había nadie que realmente controlara la situación”.

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Una tercera fuente añade: “No es un lugar seguro para ella porque hay mucho acceso a medicamentos sin receta. Nadie sabe exactamente qué está tomando ni cómo eso afecta su comportamiento”. Otro informante señala que sus viajes a México ya habían encendido alarmas desde 2024, ya que acudía a farmacias para conseguir pastillas, incluido Adderall, debido a que es más accesible que en Estados Unidos.

Las consecuencias de la pérdida de la custodia legal de Britney Spears por parte de su papá

Britney Spears luchó durante años por recuperar su independencia tras pasar 13 años bajo una custodia legal,principalmente supervisada por su distanciado papá, Jamie Spears, que le impedía administrar su dinero, tomar decisiones profesionales, casarse o tener más hijos. Sin embargo, tras su finalización, la situación comenzó a desestabilizarse.

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“Se estableció un plan de cuidado cuando terminó la tutela de Britney, pero ha sido difícil aplicarlo sin la intervención de un tribunal”, explica una fuente. Otra señala que Spears llegó a contratar a un coach de vida, pero “no duró”, y añade: “Hubo varias ocasiones en las que Britney se negó a seguir el plan; despedía al coach, luego lo volvía a contratar y después lo despedía otra vez”.

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La relación de Britney Spears con su exesposo Sam Asghari le brindó cierta estabilidad, pero ambos se separaron en agosto de 2023 tras apenas 14 meses de matrimonio. “Cuando Britney estaba con Sam, le iba bastante bien”, aseguró una fuente en 2024. “Él es una persona muy estructurada, hacía ejercicio y llevaba una vida saludable”.

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Según la misma fuente, la situación de Spears empeoró cuando comenzó a salir con su ex trabajador Paul Richard Soliz poco después de su ruptura con Asghari. “[Ahí] fue cuando empezó a ir en picada”, afirmó. Spears y Soliz —quien cuenta con antecedentes penales— terminaron definitivamente su relación intermitente a inicios de 2025, luego de que, según fuentes, su círculo cercano la presionara para que dejara de vincularse con él.

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Britney Spears ha mantenido un perfil bajo en casa desde su arresto. “Jayden está con ella y también ha visto a Preston”, señala una fuente, quien añade que su madre, Lynne Spears, “está muy preocupada y ha estado pendiente de la situación tanto a través de Britney como de su equipo”. Otra fuente afirma que la cantante “quedó devastada e inconsolable tras el arresto” y que su salud mental “es una gran preocupación”.