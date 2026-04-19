Revelan a los 18 mexicanos que aparecerán en el álbum del Mundial 2026

Faltan poco menos de 2 semanas para que salga oficialmente el álbum del Mundial2026, pero Panini, quien se encarga de elaborarlo, ya reveló cómo serán las páginas de México, así como a sus 18 seleccionados.

Pese a que falta muy poco para que inicie el Mundial 2026, este lanzamiento generó polémica, ya que con la Selección Mexicana se incluyeron a jugadores que ya se sabe que no van a asistir, así como a algunos lesionados.

¿Quién aparece en el álbum del Mundial?

A través de sus redes sociales, Panini reveló al mundo cómo serán las 2 páginas de México en este anhelado álbum, mismo que tiene un diseño vistoso y que resalta, aunque en la selección de jugadores hubo opiniones divididas.

De inicio, se incluyó a Luis Malagón, portero que, desde hace semanas, se sabe que sufrió de una lesión en el tendón de Aquiles y no jugará el Mundial 2026. Otro punto importante es que añaden a Jorge Sánchez, pero el problema no es que vaya o no, sino que pusieron que milita en Cruz Azul, cuando lleva ya un tiempo en el PAOK de Grecia.

¡Ahora sí comienza la fiesta mundialista! 🏆 La espera terminó: revelamos las dos páginas sagradas de la Selección Mexicana 🇲🇽 en el álbum FIFA World Cup 2026™. 🏟️✨ 🗓️ ¡MÁRCALO EN EL CALENDARIO! El álbum oficial llega a partir del 30 de abril. pic.twitter.com/nYMw0ZhAkT — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 18, 2026

Chucky Lozano, quien no juega con el San Diego FC desde hace tiempo, y por ende no se prevé que Javier Aguirre lo lleve al Mundial, también está incluido.

Marcel Ruiz y Edson Álvarez, que vienen regresando de lesiones, así como Chino Huerta, quien no tiene actividad desde el 2025, aparecen en el álbum del Mundial 2026, siendo dudas de si podrán entrar a la Lista Final. Diego Lainez, que no ha sido convocado en la pasada Fecha FIFA, fue incluido.

Por todos estos motivos, es que la revelación generó ilusión en muchos aficionados, aunque también algo de polémica, ya que una buena parte podría no estar en la Copa del Mundo.

Con información de FoxSports