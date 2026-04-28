Revela Milenio imagen de agentes de EE.UU. que murieron en Chihuahua

Una fotografía dada a conocer por el medio Milenio muestra a los elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. que murieron en un accidente en Chihuahua con uniformes de la Fiscalía estatal.

En la fotografía aparecen las cuatro víctimas del accidente vial y tres personas más; todos con uniformes de la Fiscalía de Chihuhua y armamento.

La imagen se captó el 18 de abril, día en que se aseguró un narcolaboratorio en la entidad.

Presumen ‘posible colaboración extraoficial’ en el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El pasado lunes 27 de abril de 2026, la Fiscalía General de Chihuahua informó que la presencia de dos agentes de la CIA en la entidad no fue reportada por el director de la Agencia Estatal, Pedro Román Oseguera, y presumen una “posible colaboración de carácter extraoficial”.

En un mensaje a medios, Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua, de la Fiscalía General del Estado, informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los agentes de EE.UU, fueron recogidos en Chihuahua por el director de la Agencia Estatal de Investigaciones y no participaron, de forma directa, ni con uniformes ni credenciales, en el operativo ni en la junta previa con elementos de la Defensa.

En su mensaje, la funcionaria expuso cinco puntos relativos a la presencia de agentes estadounidenses:

1. De acuerdo con testimonios de elementos de la AEI, desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy sale de la ciudad de Chihuahua, se integraron al mismo 4 personas no identificadas, vestidas de civil, sin armas ni insignias distintivas de alguna corporación o agencia de seguridad. Estas personas fueron atendidas directamente por el director de la AEI y abordadas en los vehículos designados para él: dos en su misma unidad y los otros dos en la segunda unidad asignada a sus escoltas.

2. De acuerdo con dichos testimonios, si bien estas personas viajaron con el director desde la ciudad de Chihuahua, no ingresaron a la reunión realizada en las instalaciones militares de Guachochi, no tuvieron contacto con los mandos militares ni participaron en ninguna reunión de planeación, coordinación ni ejecución del operativo.

3. Asimismo, los testimonios coinciden en que estas personas no vestían el uniforme táctico de la AEI ni portaban insignias de esta corporación; que mantuvieron su rostro cubierto la mayor parte del tiempo; y que no portaban armas de fuego ni ningún elemento que permitiera inferir que actuaban como parte de alguna institución o agencia nacional o extranjera, o bajo su mando. Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que, durante el operativo, las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera.

4. Igualmente, las declaraciones del personal que participó en el operativo refieren que la única interacción que las personas de origen extranjero tuvieron fue con el director y con el equipo de seguridad que lo resguardaba. En ese sentido, los testimonios recabados hasta este momento apuntan a que las personas de origen extranjero no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas y, por tanto, no actuaron en disposición de mando, de coordinación o de ejecución de actos de autoridad. Es importante señalar que esta unidad especializada ya solicitó a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América información sobre la identidad de estas personas, los cargos que ocupaban.

5. Al momento, no tenemos registro de que el director de la AEI hubiere solicitado autorización o informado a sus superiores de que personas extranjeras lo acompañarían en el convoy.

Con información de Milenio y López-Dóriga Digital