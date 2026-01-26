Reunión con Godoy fue para seguimiento a expedientes de delitos federales, agradecida por sus atenciones: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su agradecimiento a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por las atenciones recibidas durante la reunión que sostuvieron el pasado martes en la Ciudad de México.

Maru Campos mencionó que el tema que se abordó en la reunión fue la generación de expedientes que tienen que ver con algún delito federal para garantizar la procuración de justicia por parte de las autoridades estatales.

Maru Campos destacó sin la actuación oportuna de la Fiscalía General de la República, el Estado no cuenta con la posiblidad de detener a las personas consideradas como generadoras de violencia.