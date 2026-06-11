Reúne Rutas Culturales a más de 500 personas en Vistas del Norte

Familias disfrutaron de una tarde llena de arte, cultura, talleres y actividades recreativas gratuitas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, llevó con éxito una nueva edición de “Rutas Culturales” en las canchas de Vistas del Norte, donde más de 500 personas se dieron cita para disfrutar de una jornada de actividades artísticas, culturales y recreativas dirigidas a toda la familia.

Durante el evento, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en una amplia variedad de actividades gratuitas que transformaron este espacio público en un punto de encuentro para la convivencia comunitaria y el disfrute de la cultura.

Las y los asistentes disfrutaron de presentaciones de música, danza y teatro, así como de actividades de muralismo comunitario, juegos interactivos y proyecciones audiovisuales. Además, se realizaron tres talleres de arte y manualidades dirigidos a niñas y niños, quienes pudieron desarrollar su creatividad a través de dinámicas diseñadas especialmente para ellos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la exhibición de cortometrajes locales para toda la familia, realizada en colaboración con el Festival de Cine de Chihuahua (FECCH), que permitió acercar al público a producciones audiovisuales creadas por talento chihuahuense.

Además de la oferta artística y recreativa, “Rutas Culturales” cumplió su objetivo de fortalecer la convivencia vecinal y promover espacios seguros de encuentro, donde las familias pudieron compartir una tarde de entretenimiento, aprendizaje y participación comunitaria.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones que fortalecen el tejido social, fomentan el acceso equitativo a la cultura y acercan experiencias artísticas de calidad a las distintas zonas de la ciudad.

El Instituto de Cultura del Municipio agradece la participación de las familias de Vistas del Norte y reafirma su compromiso de seguir llevando programas culturales gratuitos que contribuyan al desarrollo comunitario y al bienestar de las y los chihuahuenses.