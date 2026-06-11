Entrega secretario del Ayuntamiento oficio para solicitar reunión con GPMorena y presentarles proyecto del Poniente 5

La mañana de este jueves, el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua capital, Roberto Fuentes, entregó un oficio para solicitar una reunión con integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con el objetivo de presentarles el proyecto del Poniente 5.

Al arribar a la sede del Poder Legislativo, el secretario del Ayuntamiento informó que se trata de “un oficio muy respetuoso dirigido al Grupo Parlamentario de Morena para abrir una mesa técnica de diálogo, donde podamos hacer un minucioso análisis detallado de la solicitud del financiamiento que hace el gobierno municipal para la construcción de la avenida poniente 5”.

Roberto Fuentes argumentó que “Poniente 5 es una avenida muy necesaria para la movilidad de nuestra ciudad y que en esta primera etapa constituirá cerca de 3.27 kilómetros de concreto hidráulico y que tendrá un costo de 300 millones, de los cuales el Gobierno del Estado aportará 150, por lo que el municipio de Chihuahua está solicitando al Congreso autorizar la posibilidad, les comento que en este caso es de manera precautoria”.

El funcionario municipal destacó que “de generar una línea de crédito que ésta se confirmaría hasta que estuvieran completados todos los permisos ambientales por la Semarnat y la Conagua, que serían los que estarían por todavía definirse”.