UACH impulsa la internacionalización: 16 estudiantes de Ingeniería cursarán doble grado en Francia y Estados Unidos

Realizarán su intercambio académico en el IMT Mines Albi-Carmaux, Francia y New Mexico State University

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro Luis Alfonso Rivera Campos, presidió una ceremonia de inicio de doble grado para estudiantes de los programas de Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas Computacionales, que culminarán sus estudios en New Mexico State University (Estados Unidos) o en el IMT Mines Albi-Carmaux (Francia).

Al acto protocolario, que se efectuó en la Sala de Seminarios de la Facultad de Ingeniería, acudieron familiares, amistades y compañeros de los 16 estudiantes que en agosto partirán hacia una nueva experiencia académica internacional que fortalecerá su formación profesional, personal, cultural y global.

El maestro Rivera Campos felicitó a los estudiantes por salir de su zona de confort y emprender este reto extraordinario, a la vez que les comentó que se convertirán en embajadores de nuestra Máxima Casa de Estudios, de su ciudad, de su país y de su apellido.

De igual forma, agradeció a los padres de familia por el apoyo incondicional que brindan a sus hijos en esta aventura académica. También extendió el agradecimiento a los docentes por darles una preparación de nivel internacional, así como a los directivos de la Facultad de Ingeniería por mantener estos convenios con instituciones de gran prestigio internacional.

En su mensaje, el director de la unidad académica, maestro Fabián Vinicio Hernández Martínez, refirió que en esta ceremonia se reconoce el esfuerzo, dedicación y visión de los estudiantes que iniciarán una experiencia que transformará su manera de aprender, de relacionarse, de comprender el mundo y que ampliará significativamente sus horizontes personales y profesionales.

“En la Facultad de Ingeniería estamos convencidos de que la internacionalización es una herramienta poderosa que permite a nuestras y nuestros estudiantes formarse con una visión más amplia, crítica y global. A nuestras universidades aliadas en el extranjero, les expresamos nuestro profundo agradecimiento por abrir las puertas a nuestros estudiantes y por ser parte esencial de esta estrategia de formación internacional”, expresó.

En representación de sus compañeros, la alumna María Luisa Martínez señaló que, a pesar de la incertidumbre que tienen de conocer otras culturas, costumbres y formas distintas de vivir, esta experiencia es única y les servirá para crecer tanto personal como profesionalmente, razón por la cual agradeció el impulso y acompañamiento de familiares, docentes y directivos de la facultad.

Luego de hacer un pequeño resumen de la importancia de estos convenios internacionales, la coordinadora de dobles grados de la facultad, maestra Edna Guadalupe Radovich Pérez, dijo que los estudiantes que cursarán sus estudios en una institución extranjera van muy bien preparados, ya que la universidad cuenta con programas sólidos y de calidad internacional.

Durante la ceremonia, se entregaron playeras institucionales a los alumnos que culminarán sus estudios en el extranjero y que obtendrán el título profesional de ambas instituciones, y que sin duda representarán dignamente a nuestra Alma Mater.