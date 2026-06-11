Pronostica Marco Bonilla triunfo para la selección mexicana vs Sudáfrica

El alcalde Marco Bonilla dio a conocer su pronóstico para el partido de Mexico vs Sudáfrica, destaca que ganará México.

Con gran entusiasmo el alcalde asegura que la selección mexicana se llevará el partido del primer encuentro mundialista con Sudáfrica.

Hoy en punto de la 1 de la tarde se estará transmitiendo el partido en la plaza del Ángel en donde se espera llegue el alcalde.

Cabe destacar que el alcalde lanzó a través de sus redes sociales una invitación a los ciudadanos en disfrutar de los partidos y de manera sana convivir en estos encuentros.