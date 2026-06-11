¡Listos para el Mundial!: Manque Granados entrega balones a niños y adolescentes del Saucito

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, convivió con niñas, niños y adolescentes de la colonia El Saucito, y les llevó balones de fútbol para seguir promoviendo el deporte, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que inicia este jueves.

Acompañada de Claudia Lozoya, futbolista chihuahuense y campeona con Rayadas, la legisladora entregó y firmó balones de fútbol para los entrenamientos de los niños, y deseó el triunfo para la Selección Méxicana en el partido inaugural.

“Vistamos la colonia Saucito para entregar balones al equipo de fút y convivir con estos niños y jóvenes que todos los días ponen esfuerzo y pasión en la cancha. Estoy convencida de que impulsar el deporte también es sembrar oportunidades, valores y sueños para las infancias”, expresó Manque.