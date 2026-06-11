Trabaja Municipio en últimos detalles del décimo CEDEFAM en colonia Nuevo Triunfo

Se cumple en brindar un espacio para más actividades en familia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio del 2026.- Con el objetivo de brindar más espacios para la convivencia para el desarrollo integral y la sana recreación de las familias, el Gobierno Municipal trabaja en los últimos detalles para la apertura del décimo Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM), ubicado en la colonia Nuevo Triunfo, al norte de la ciudad.

Este nuevo espacio permitirá que niñas, niños, jóvenes y personas adultas participen en actividades físicas, culturales y deportivas, entre las que destacan talleres de jazz, fútbol, teatro musical, pintura y baile latino.

La obra fue posible gracias al Presupuesto Participativo, impulsado por las familias de la zona que eligieron este proyecto para fortalecer el tejido social y generar mayores oportunidades de desarrollo para la comunidad.

Entre los trabajos realizados se encuentra la construcción de una cancha de usos múltiples, la ampliación de un área para consultorio, así como la remodelación de baños, salones y oficinas, representando una inversión superior a los 4 millones de pesos.

La directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, detalló que faltan pocos días de abrir las puertas de este espacio que vendrá a fortalecer la convivencia entre vecinos, a estrechar la relación entre el Gobierno Municipal y las familias de Chihuahua y acercar más servicios, actividades y oportunidades para las familias de Nuevo Triunfo.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar espacios dignos, accesibles y funcionales que promuevan el bienestar, la integración y el desarrollo de las familias chihuahuenses.