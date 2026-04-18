Reúne Alan Falomir a más de mil personas y consolida respaldo de la gente

En un encuentro que reunió a más de mil ciudadanos, Alan Falomir recibió un amplio respaldo por parte de simpatizantes, liderazgos y vecinos de distintas colonias de la ciudad, quienes expresaron su apoyo a su proyecto para Chihuahua capital.

Durante el evento, Falomir agradeció la confianza de quienes se dieron cita y destacó que todo servidor público debe conducirse con responsabilidad, empatía y una auténtica vocación de servicio.

“Lo que hoy me respalda no son discursos, sino el trabajo, la cercanía y los años de caminar junto a la gente. No solo es gastar saliva, sino también es necesario gastar suela”, expresó.

Asistentes provenientes de diversos sectores de la ciudad reconocieron la trayectoria de Alan Falomir, resaltando su disposición permanente para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, así como su presencia constante en las colonias.

Falomir reiteró que continuará recorriendo las calles como lo ha hecho durante todos estos años, manteniendo la cercanía con los chihuahuenses y escuchando de primera mano sus necesidades.

El encuentro concluyó con un mensaje de unidad y compromiso, en el que los asistentes reafirmaron su respaldo a un proyecto que busca representar a todos los chihuahuenses y dar continuidad a los buenos gobiernos en la capital.