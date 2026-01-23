Retoma diputado Pedro Torres reclamos de dolientes juarenses por el caso del crematorio “Plenitud”

El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, formuló ante la sesión permanente del Congreso del Estado un total de 10 cuestionamientos dirigidos a los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría General de Gobierno, en relación con el caso del crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, donde fueron localizados cadáveres que debieron haber sido incinerados y no lo fueron, situación que generó indignación social y un doble duelo para las familias afectadas.

“La crisis forense y de control sanitario revelada en el caso del Crematorio Plenitud ha lacerado profundamente la dignidad de cientos de familias juarenses. Ante la nula acción del Gobierno del Estado, no estamos frente a una simple falta administrativa, sino ante un agravio humanitario sin precedentes en nuestra frontera, derivado del manejo negligente e ilícito de restos humanos”, criticó el legislador.

El congresista juarense expuso que el colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”, integrado por víctimas indirectas de este caso, ha planteado una serie de cuestionamientos técnicos y legales que, hasta la fecha, no han recibido una respuesta institucional satisfactoria. Añadió que la opacidad gubernamental no solo alimenta la impunidad, sino que revictimiza a quienes no tienen certeza de si las cenizas que resguardan corresponden realmente a sus seres queridos.

Por ello, el diputado Pedro Torres indicó que, como representantes populares, es obligación del Poder Legislativo exigir que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Civil y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) rompan el silencio y rindan cuentas sobre el número real de cuerpos localizados, el estado de las investigaciones penales contra funerarias involucradas y la posible responsabilidad de servidores públicos.

En ese contexto, formuló las siguientes preguntas, las cuales deberán ser respondidas en la próxima sesión permanente, a la brevedad posible y con la formalidad que exige el Poder Legislativo:

A la Fiscalía General del Estado

¿Cuál es el número real y cuáles son los nombres de las funerarias implicadas con el crematorio “Plenitud”?

¿Se ha informado a las familias afectadas —con o sin denuncia— sobre los avances de las investigaciones, a fin de brindar certeza y claridad, considerando que existe resistencia para recibir denuncias cuando no se tiene identificado el cuerpo del familiar?

¿Cuál es la razón por la que no se informa de manera periódica a la ciudadanía sobre los avances en la investigación y en la identificación de los cuerpos del caso del crematorio “Plenitud”?

¿Cuál es el número exacto de cuerpos localizados en el crematorio, considerando que se han manejado cifras distintas? Los últimos datos señalan 386 cuerpos y cuatro esqueletos disociados. ¿Existen más?

¿Qué instituciones y/o autoridades se encuentran bajo investigación administrativa o penal, así como los nombres de los titulares involucrados, derivado de los hechos ocurridos en el crematorio “Plenitud” o vinculados con ellos?

¿Existe alguna investigación vigente en contra de las funerarias implicadas y, en su caso, cuál es la razón por la que continúan operando?

A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿existe algún proceso en curso para la reparación integral del daño a las familias afectadas, tanto en el ámbito individual como colectivo? ¿Se ha planteado alguna propuesta, como la construcción de un memorial en honor a las víctimas en el predio donde fueron encontrados los cuerpos, como medida de satisfacción?

A la Secretaría General de Gobierno

¿Cuáles son las autoridades involucradas en el caso del crematorio “Plenitud” y qué informes han rendido al respecto?

¿Cuál es la razón por la que el Registro Civil expide actas de defunción especificando “inhumación” cuando las familias reciben cenizas? ¿Cuál es la justificación legal y administrativa?

¿Qué mecanismos se utilizan para garantizar certeza y especificar correctamente en el acta de defunción si el cuerpo fue incinerado o inhumado?