Retirada israelí de Gaza no ocurrirá hasta desarme “completo” de Hamas, advierte la Junta de Paz

Jerusalén.- La retirada del ejército israelí de Gaza no se producirá hasta el desarme “completo” de Hamas, afirmó este lunes un mensaje de la Junta de Paz, tras una reunión de este organismo con el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.

“Apuntamos que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (…) no tendrá lugar hasta que el desarme sea completo, como Hamas se comprometió con los mediadores”, publicó en la red social X este organismo impuesto por el presidente estadunidense, Donald Trump.

La aplicación del gobierno civil “será supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización y por el Comité de Verificación de la Implementación, del cual forman parte tanto Estados Unidos como la Junta de Paz”, continuaba el comunicado.