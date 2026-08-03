México avanza a semifinales de Santo Domingo 2026 tras golear a Guatemala

La selección mexicana de futbol Sub-23 avanzó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras derrotar 4-1 a Guatemala en el estadio Cibao, de República Dominicana. Con este resultado, el Tricolor se mantiene en la pelea por refrendar el oro conquistado en San Salvador 2023 y enfrentará el miércoles a Panamá por el pase a la final y el aseguramiento de una medalla.

En el arranque del encuentro, ambos equipos mostraron vocación ofensiva y generaron opciones de peligro. Guatemala tomó ventaja apenas al minuto 2, cuando Marcelo Hernández remató un centro que desvió el mexicano Karol Velázquez, enviando el balón a su propia portería.

La reacción del equipo dirigido por Eduardo Arce fue inmediata. Al minuto 14, Tahiel Jiménez igualó el marcador con un remate dentro del área tras una triangulación.

Tahiel Jiménez firma triplete

En el complemento, México dominó el encuentro y tomó la ventaja al minuto 47 con el segundo gol de Tahiel Jiménez, quien cobró un tiro libre que fue desviado por la barrera antes de vencer al guardameta guatemalteco.

El delantero de Santos Laguna completó su triplete al minuto 55 con un certero remate de cabeza al primer poste, mientras que Rogelio González selló la goleada con un potente zurdazo al ángulo al 58.

México enfrentará a Panamá

Con la victoria, el conjunto nacional terminó como líder del Grupo A, con dos triunfos y un empate. Ahora buscará el pase a la final frente a Panamá, con la intención de defender el título centroamericano obtenido hace tres años.

La otra semifinal la disputarán Colombia y Venezuela, también el miércoles, en el estadio Moca 85.