Llama el ministro presidente a “voces que auguran fracaso” de la Corte a sumarse al trabajo del PJF

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inauguró este lunes su segundo periodo ordinario de sesiones con una inusual ronda de discursos en la que los ministros llamaron a quienes “auguran el fracaso” del alto tribunal a sumarse a sus trabajos y ejercer una “crítica constructiva”; además, destacaron una mayor productividad, transparencia y austeridad, y reivindicaron su papel como “contrapeso” frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los trabajos fueron inaugurados por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien aseguró que el renovado Pleno de la Corte -que en septiembre cumplirá un año- seguirá apostando por el diálogo con todos los sectores para contribuir a la construcción de un México más justo, más humano, más digno, en paz y con bienestar

“Hay que reconocer que, en medio de este ambiente de esperanza que yo he podido advertir, también hay voces que auguran el fracaso o que apuestan a la confrontación. A ellos los convoco a sumarse a los trabajos de la Corte en cada una de nuestras áreas.

“Es bienvenida la crítica y el escrutinio permanente, pero es y será más útil la crítica constructiva, la vigilancia atenta y el cuestionamiento que fortalece que no se basa en la confrontación, la descalificación o, peor aún, en la discriminación”, señaló.

También justificó su llamado a confiar en la Corte al exponer que, del 1 de septiembre del 2025 al mes de junio de este año, el Pleno ha resuelto 2 mil 243 asuntos en sesiones públicas, y sólo les queda por atender 56 asuntos de los mil 471 que heredaron de la anterior integración.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que la última reforma judicial permitió la posibilidad de crear Secciones en la Corte “para mayor prontitud en la resolución de sus asuntos”, lo que, afirmó, favorecerá decisiones más oportunas para quienes esperan una sentencia.

También reafirmó la misión del máximo tribunal del país de ser “contrapeso” de los otros poderes para garantizar el Estado de derecho con independencia e imparcialidad.

“Contamos con un poder judicial de la federación que, si bien actúa bajo un sistema de coordinación y colaboración con los demás Poderes de la Unión para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del estado, no debemos perder de vista que también nos erigimos como un contrapeso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de los órganos legislativos cuando las medidas que adoptan se apartan de los principios constitucionales”, resaltó.

La ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que “la nueva Corte” ha demostrado funcionar con mayor austeridad, productividad y transparencia, y destacó que ahora los asuntos se resuelven en sesiones públicas del Pleno, a diferencia de las extintas salas, donde se votaban en paquete y a mano alzada. Una postura que se contrapuso con la de Esquivel Mossa.

“Funcionamos bajo una transparencia sin precedentes. El 100 por ciento de los asuntos que aborda esta Corte se resuelven en sesiones públicas. Antes de septiembre del año pasado, era el cinco por 100. No podemos ni debemos de ninguna manera, bajo ningún cambio futuro, renunciar a esta transparencia que no ha ganado este pleno sino la sociedad mexicana”, apuntó.

En tanto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía llamó a sus pares a buscar trabajar en este nuevo periodo con respeto, apertura y unidad para consolidarse como un auténtico tribunal constitucional.

“En nuestra labor no tienen cabida las diferencias por motivos políticos o personales. El desacuerdo sólo es válido cuando emana del razonamiento jurídico. Hago votos por ello para que reiniciemos labores con dinamismo, debates intensos pero muy respetuosos, escucha atenta y apertura mental frente a nuevos argumentos que pueden incluso hacernos cambiar de parecer”, señaló.