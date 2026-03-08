“Reta Mario Vázquez a senadores de Chihuahua a impulsar regionalización sanitaria para reactivar exportación de ganado”

–Secretario Berdegué reconoció seguridad del ganado en el estado.

El Senador del PAN por el estado de Chihuahua, Mario Vázquez retó a los otros tres senadores por Chihuahua para impulsar la iniciativa presentada por el panista el año pasado para regionalizar la sanidad animal en el país y que así ganaderos del estado puedan retomar la exportación hacia los Estados Unidos.

A inicios de marzo el secretario federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué reconoció que en cuestión de sanidad, el ganado de Chihuahua es el más seguro, ya que se encuentra y se ha mantenido libre de gusano barrenador.

Lo anterior no es casualidad, es el resultado del trabajo arduo entre autoridades estatales y ganaderos, el aumento de controles y los altos estándares de calidad que han permitido mantener a Chihuahua libre de esta plaga.

El legislador dijo que es éste el ejemplo perfecto de por qué es tan necesaria la regionalización sanitaria permitiendo a los estados cuidar mejor su estatus sanitario y abrir la frontera para exportación a regiones seguras como Chihuahua.

Por esto, Vázquez hizo un enérgico llamado a los senadores del régimen representantes de Chihuahua: “si en verdad están del lado del campo, empujemos esta iniciativa juntos, porque si la hubieran aprobado cuando la presenté, Chihuahua ya estaría exportando ganado hacia los Estados Unidos”.

Se debe recordar que el cierre de la frontera para el paso de ganado mexicano por parte de Estados Unidos se debió a la detección de casos de gusano barrenador en estados del sur de México, situación que se derivó de la falta de filtros y adecuada vigilancia de parte del gobierno de México.