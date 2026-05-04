Restauranteros esperan incremento del 20% en ventas por Día de las Madres

El sector restaurantero formal espera un incremento en ventas de más del 20% esto en el marco del Día de las Madres, así lo dio a conocer el empresario restaurantero y agraviado a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Andres Nava.

En este sentido expuso que al caer el 10 de mayo en domingo se espera que el fin de semana sea movido para las ventas.

“Por fin llega el día y es de los mas esperados se espera un incremento en ventas por el 20%, más de lo que se espera un fin de semana cualquiera”, comentó.

Asimismo, destacó que es probable que haya largas filas en restaurantes pequeños o de gama media, en comparación de la gama alta en donde se dará el proceso de reservaciones.