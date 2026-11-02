Superan los panteones municipales los 51 mil visitantes durante el fin de semana

Los cuatro panteones municipales de Chihuahua registraron poco más de 51 mil visitantes durante el sábado y domingo, informó el titular de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid, quien destacó que la jornada transcurrió sin incidentes de consideración.

El funcionario detalló que el viernes se registró una afluencia mínima, por lo que no se contabilizaron visitantes; sin embargo, el sábado acudieron poco más de 6 mil personas, mientras que el domingo la asistencia superó los 45 mil visitantes.

Asimismo, estimó que durante la jornada de este lunes podrían recibir entre 50 mil y 60 mil personas más, por lo que se mantiene activo el operativo de atención, vigilancia y servicios en los camposantos de la ciudad.

En materia de seguridad, De Lamadrid informó que únicamente se reportó el extravío de un menor de edad, quien fue localizado, sin que hasta el momento se tengan denuncias por robos ni reportes de emergencias graves. Destacó la participación de la Policía Municipal, la Dirección de Vialidad y las distintas áreas de la administración municipal para garantizar la seguridad de las familias que acudieron a visitar a sus seres queridos.