Resolverá Tribunal Electoral alrededor de 13 impugnaciones contra candidaturas para mujeres: Yanko

Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) señaló que existen alrededor de 13 recursos de impugnación en contra de la determinación para que 5 de los 67 municipios definan su candidatura a la alcaldía únicamente por mujeres.

Señaló que todos los partidos políticos promovieron recursos jurídicos, así como organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual.

En todos los casos, el IEE recibió las impugnaciones y envió los expedientes correspondientes al Tribunal Estatal Electoral (TEE) quien deberá resolver cada uno de los recursos.

La determinación que está en disputa busca que en los municipios de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava, los cuales concentran alrededor del 67 por ciento del padrón electoral y nunca han tenido a una mujer como presidenta municipal.