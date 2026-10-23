Promueve Congreso del Estado la conservación y difusión del patrimonio documental histórico

El Congreso del Estado, a través de la Dirección de Archivos, otorgó un reconocimiento al Maestro Guillermo Salvador Ortega Vázquez, Jefe de la Unidad de Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, luego de impartir la Conferencia Magistral “Gestión y Difusión del Patrimonio Documental en Acervos Históricos”, dirigida a personal del Poder Legislativo.

La conferencia se llevó a cabo en el mezzanine de la torre legislativa, con el objetivo de fomentar la colaboración institucional entre organismos que gestionan archivos en el país, y promover la conservación y difusión del patrimonio histórico.

Durante el evento, la directora de Archivos del Congreso del Estado, María Isela Martínez Andazola, dirigió un mensaje de bienvenida en el que destacó que preservar y difundir los archivos históricos fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la memoria de Chihuahua.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones para conservar los documentos y facilitar el acceso de la ciudadanía.

El conferencista, Guillermo Salvador Ortega Vázquez, es licenciado en Historia y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Archivo Histórico de dicha institución y cursa el Doctorado en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Sus áreas de interés incluyen los estudios de memoria, los archivos digitales y la teoría del archivo.

Durante el evento estuvieron presentes maestro Oscar Iván Díaz Saucedo, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos; maestro Ottofriderch Rodríguez Alonso, Secretario de Administración; maestra Rocío Ivette Aguilar Lerma, Titular de la Dirección de Archivos del Tribunal Superior de Justicia; licenciado Diego Erick Rivera Iglesias, Director del Archivo General de la Universidad Autónoma de Chihuahua; maestro Fernando Rubio García, Titular del Archivo Histórico del Estado de Chihuahua y la Licenciada Cinthia Paola Reynoso Carmona, Directora del Archivo General del Estado de Chihuahua.

También estuvieron presentes Licenciado David Alejandro Díaz Vargas, Director de Archivos del ICHITAIP; maestro Pablo Frías Reyes, Coordinador de Archivo Institucional del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua; profesor Rubén Beltrán Acosta, Cronista Municipal y guardián del Archivo Histórico Municipal de Chihuahua e Ingeniero René Chávez Domínguez, Presidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, Grupo de Historia Parque Revolución; así como personal de la Dirección de Archivo del Congreso y personal administrativo.