Amplía UACH la oferta de posgrado de FCA en inteligencia artificial y sostenibilidad empresarial

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), fortalece su oferta educativa con dos programas de posgrado orientados a los nuevos retos del entorno profesional: la Maestría en Estrategia Digital e Inteligencia Artificial (MEDIA) y la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, cuyas próximas generaciones iniciarán clases el 18 de enero de 2027.

Ambas alternativas responden a la necesidad de formar profesionistas capaces de impulsar la innovación, mejorar la toma de decisiones y desarrollar estrategias que contribuyan al crecimiento de las organizaciones, tanto en el ámbito tecnológico como en el ambiental y social.

La Maestría en Estrategia Digital e Inteligencia Artificial está dirigida a quienes buscan incorporar herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y estrategia digital a su ejercicio profesional. Su plan de estudios contempla el desarrollo de competencias para liderar proyectos de transformación tecnológica, optimizar procesos y diseñar soluciones innovadoras. Además, está abierta a profesionistas de cualquier disciplina, sin requerir conocimientos previos de programación.

Por su parte, la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial ofrece preparación especializada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), con contenidos relacionados con el diseño de estrategias de sostenibilidad, la elaboración de reportes especializados, la gestión de riesgos, la economía circular, el financiamiento verde y las regulaciones internacionales.

Los dos programas se imparten en modalidad 100 % en línea, mediante clases sincrónicas, lo que permite la interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes, sin importar su ubicación. Este esquema facilita que las personas interesadas continúen su preparación académica sin dejar de atender sus responsabilidades laborales.

Como parte de las actividades de promoción, la FCA realizará sesiones informativas para quienes deseen conocer las características de estas alternativas de formación. La correspondiente a la Maestría en Estrategia Digital e Inteligencia Artificial se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas, mediante Google Meet. En tanto, la plática informativa sobre la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial está programada para el 29 de octubre.

Las personas interesadas en la Maestría en Estrategia Digital e Inteligencia Artificial pueden solicitar información con la Mtra. Viridiana Valenzuela Lozoya, al correo cvalenzuela@uach.mx o al teléfono 614-442-0000, extensión 6620. Para conocer más sobre ambos programas, también pueden consultar www.uach.mx/fca y las redes sociales de PosgradoFCAchih. Para la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, está disponible además el teléfono 614-442-0060.