Desproporcionado acusar a Jáuregui de traición a la Patria, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró que no traicionó a César Jáuregui con el caso de la CIA y que se trató de una estrategia de la Federación para hacer creer que ella lo entregó y que la gente que la apoyó en meses pasados se sintieran decepcionados.

En entrevista con Manuel López San Martín de TV Azteca, dijo que la 4T, Morena y la Fiscalía General de la República (FGR) traicionaron al Gobierno de Chihuahua, a la Fiscalía General del Estado y a los chihuahuenses pues no se esperaba que abrieran cargos contra César Jáuregui por un delito tan desproporcionado como el de traición a la patria.

En este sentido, Maru Campos consideró que el exfiscal César Jáuregui podría ser un preso político de la Federación y consideró que si el exfiscal tiene alguna responsabilidad que enfrentar, debería hacerlo en un proceso justo y apegado a la ley.

Recordó que en el fuero federal se le abrieron cargos por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, siendo vinculado por el Poder Judicial únicamente por el primer delito y con la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.