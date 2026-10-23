Ariadna, enfócate en otro Estado; en Chihuahua no queremos al crimen organizado: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que Morena y la 4T quieren ganar Chihuahua en las próximas elecciones, sin embargo, aseguró que las población no los quiere a ellos y les sugirió que se enfoquen en otro Estado.

En entrevista con Manuel López San Martín de TV Azteca le dijo que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes que en Chihuahua no quieren al narcocandidato Cruz Pérez Cuéllar ni al grupo de La Barredora que representa Andrea Chávez.

Reiteró además que Ariadna Montiel tiene vínculos con la delincuencia organizada y que desde 2021 pactó con el grupo que opera en Guadalupe y Calvo, con la intención de que le ayuden en materia electoral.

“Ariadna, enfócate en otro Estado. En Chihuahua no queremos al crimen organizado, ni queremos al narcocandidato Cruz Pérez Cuéllar, ni queremos a La Barredora con Andrea Chávez en Juárez, váyanse, no los queremos, en Chihuahua estamos por la vida, la familia y la libertad”.