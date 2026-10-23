¡Son calumnias!; Morena ante señalamiento de Maru Campos vs Ariadna Montiel

Luego de una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el que la gobernadora María Eugenia Campos Galván diera a conocer que tiene pruebas en contra de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada señala que son calumnias y señala que esto es un resultado de desesperación de la mandataria.

“Nuestro total respaldo a nuestra presidenta de partido Ariadna Montiel una persona que conocemos de hace muchísimos años y que es objeto de la calumnia, de la denostación de la desesperación de la gobernadora por como tiene el estado, Ariadna es la antítesis de Maru, así lo digo una mujer honesta y comprometida con la lucha del pueblo”, comentó.

Hoy se dio a conocer la declaración de la mandataria quien asegura que tiene las pruebas contundentes para acusar a la dirigente nacional quien desde el 2021 tendría un nexo con grupos criminales.

A decir de la gobernadora, no es su prioridad, pero estará poniendo el proceso a su debido tiempo pues hay actos que se llevaron a cabo con fines electorales en las pasadas elecciones.