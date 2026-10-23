DIF Municipal otorgará becas de 650 pesos mensuales para estancias infantiles en 2027

La directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, anunció la convocatoria del programa de becas para estancias infantiles y Centros de Bienestar Infantil correspondiente a 2027, mediante el cual se otorgará un apoyo de 650 pesos mensuales por niña o niño, de febrero a diciembre, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir al cuidado seguro de la niñez.

La funcionaria explicó que el beneficio se aplicará directamente como descuento en la mensualidad de la estancia o Centro de Bienestar Infantil al que asistan las niñas y los niños, lo que permitirá reducir los gastos de madres y padres trabajadores. Para acceder al programa, los establecimientos deberán contar con licencia de operación vigente emitida por la autoridad competente.

La recepción de documentos se realizará del 23 al 27 de noviembre de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Las solicitudes podrán presentarse en el DIF Municipal, así como en los centros comunitarios Niños de Juárez, Cerro de la Cruz, Bicentenario y Villa Fantasía, además de un punto de atención en las oficinas de la Subdirección de Protección del DIF Municipal, ubicadas en la calle Tercera de Trasviña y Retes número 300, en la colonia San Felipe.

Entre los requisitos se encuentran la identificación oficial de la madre, padre o tutor; acta de nacimiento y CURP de la niña o el niño; comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; comprobante de ingresos y fotografía infantil. También podrán solicitarse documentos adicionales, dependiendo de cada caso.

Herrera precisó que las familias solicitantes deberán comprobar ingresos mensuales que no superen los 15 mil pesos y podrán recibir hasta dos becas por familia, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria. Las personas interesadas podrán consultar la información completa y los requisitos en la página oficial de Facebook del DIF Municipal.